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10 июня 2026, 09:56

В Харьковской области чиновников армейского корпуса разоблачили на поборах с военных за "боевые" выплаты

10 июня 2026, 09:56
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Фото: ОГП
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Трем высокопоставленным чиновникам армейского корпуса объявили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители разоблачили начальника логистики – заместителя командира корпуса, начальника отдела логистики штаба и офицера организационно-планового отдела логистики.

По данным следствия, схему организовал заместитель командира в конце 2025 года. Фигуранты фиктивно вносили военнослужащих в документы как таких, которые выполняли боевые или специальные задачи. Это давало основания для начисления дополнительных выплат, однако при включении в рапорты от военных требовали "откаты". В случае отказа бойцам угрожали проблемами по службе.

Правоохранители задокументировали несколько фактов передачи денег:

  • 23 марта один из фигурантов получил 40 тысяч гривен за "февральские" выплаты.
  • Впоследствии он требовал еще 36 тысяч за март и приказал собрать 154 тысяч гривен с других бойцов. Сумму в 190 тысяч гривен дельцы получили 29 апреля в служебном кабинете.
  • 28 мая чиновников задержали "на горячем" во время получения очередного транша в 44 тысяч гривен.

Общая сумма взяток, которую инкриминируют задержанным, составляет 274 тысячи гривен.

Во время обысков в квартирах, авто и на территории корпуса правоохранители изъяли служебную документацию, черновые записи, технику, а также наличные: 343 тысячи гривен, почти 10 тысяч долларов и 80 евро.

Суд избрал трем фигурантам меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу. Двое фигурантов получили подозрения.

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