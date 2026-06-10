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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці викрили начальника логістики – заступника командира корпусу, начальника відділу логістики штабу та офіцера організаційно-планового відділу логістики.

За даними слідства, схему організував заступник командира наприкінці 2025 року. Фігуранти фіктивно вносили військовослужбовців до документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання. Це давало підстави для нарахування додаткових виплат, проте за включення до рапортів від військових вимагали "відкати". У разі відмови бійцям погрожували проблемами по службі.

Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі грошей:

23 березня один із фігурантів отримав 40 тисяч гривень за "лютневі" виплати.

Згодом він вимагав ще 36 тисяч за березень та наказав зібрати 154 тисячі гривень з інших бійців. Суму у 190 тисяч гривень ділки отримали 29 квітня у службовому кабінеті.

28 травня посадовців затримали "на гарячому" під час отримання чергового траншу у 44 тисячі гривень.

Загальна сума хабарів, яку наразі інкримінують затриманим, становить 274 тисячі гривень.

Під час обшуків у помешканнях, авто та на території корпусу правоохоронці вилучили службову документацію, чорнові записи, техніку, а також готівку: 343 тисячі гривень, майже 10 тисяч доларів та 80 євро.

Суд обрав трьом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Харківщині чиновники ТЦК вимагали чверть мільйона за службу в тилу. Двоє фігурантів отримали підозри.