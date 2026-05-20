Следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", найденных вблизи поселка Камка. Установлено, что российские войска используют такие ракеты при массированных атаках для поражения украинских самолетов и вертолетов, перехватывающих вражеские БпЛА.

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксировали уровень гамма-излучения в 12 мкЗв/ч. Это значение значительно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека.

СБУ совместно с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали на место хранения радиоактивных отходов.

Результаты дальнейших исследований показали, что в состав боевой части российской ракеты входили поразительные элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

Поскольку обедненный уран крайне токсичен и радиоактивен, правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными. Наибольшую опасность представляют именно поврежденные или сгоревшие боеприпасы, которые способны выделять опасную для людей и окружающей среды радиоактивную пыль. В случае обнаружения каких-либо обломков ракет или БпЛА ни в коем случае не приближайтесь к ним и немедленно звоните по телефонам: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или полиция – 102.

Напомним, 7 апреля россияне нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре на Черниговщине.