Фото: ДСНС

У місті Лозова місцевий мешканець знайшов на своєму подвір’ї 100-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Чоловік натрапив на боєприпас під час будівельних робіт і одразу викликав рятувальників.

Сапери ДСНС вилучили снаряд та вивезли його на спеціальний майданчик. Там авіабомбу знищили з дотриманням усіх заходів безпеки.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи чіпати їх. Про знахідку необхідно негайно повідомити за номером 101.

Раніше повідомлялося, що слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року.