На Харьковщине мужчина ворвался в дом пенсионерки и напал на нее

В Харьковской области мужчина получил подозрение за нападение на пенсионерку. Он угрожал ей ножом

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Напавшего на пенсионерку мужчину задержали полицейские. Во время задержания он сопротивлялся. В частности, у него был нож и предмет, похожий на пистолет, а также два газовых баллончика.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении. Теперь ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 76-летнюю жительницу города Чугуев Харьковской области. По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, угрожал ей ножом и завладел ее имуществом.