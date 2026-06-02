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02 червня 2026, 20:15

На Харківщині чоловік увірвався до будинку пенсіонерки та напав на неї

02 червня 2026, 20:15
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Фото: Національна поліція
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У Харківській області чоловік отримав підозру за напад на пенсіонерку. Він погрожував їй ножем

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Чоловіка, який напав на пенсіонерку, затрималали поліцейські. Під час затримання він чинив опір. Зокрема, у нього був ніж та предмет, схожий на пістолет, а також два газових балончики.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру. Тепер йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше до поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на 76-річну мешканку міста Чугуїв на Харківщині. За попередньою інформацією, зловмисник проник до помешкання потерпілої, погрожував їй ножем та заволодів її майном.

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