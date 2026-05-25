Ракетний удар по Дергачах: сталась пожежа, є загиблі

Після удару РФ у Дергачах вибуховою хвилею пошкоджені складські будівлі, багатоквартирний будинок, вантажні та легкові автомобілі. Також сталась пожежа на території цивільного підприємства.

На жаль, внаслідок удару загинули двоє чоловіків 25 та 68 років. Також відомо про щонайменше 19 постраждалих.

Нагадаємо, що росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.