Ночью 22 мая российские войска 15 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Криворожье под ударом находились Кривой Рог, Апостолово и Грушевская громада. Имеются повреждения на территории предприятия. Повреждены инфраструктура и хозяйственная постройка.

В Павлограде в результате атаки возник пожар. Повреждены два частных дома и автомобиля.

На Никопольщине под ударами находились Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады.

В Покровской громаде Синельниковского района в результате атаки загорелся автомобиль.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, днем 21 мая российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки повреждены многоэтажные дома, вспыхнул пожар. Ранения получили 19 человек, среди них трое детей.