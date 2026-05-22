Ворожі обстріли Харківщини: одна людина загинула, ще одна поранена

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.

Біля села Лісне Малоданилівської громади, на Кільцевій дорозі, загинув 40-річний чоловік. У селі Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждав 37-річний чоловік.

Окрім цього, ворог атакував безпілотниками Київський і Немишлянський райони Харкова.

Російські війська активно застосовували по Харківщині різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, дрони типу "Молнія", FPV-дрони та інші безпілотники.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в Харкові та кількох районах області, зокрема приватні будинки, автомобілі, господарчі споруди та зерносховище.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська обстріляли 36 населених пунктів Сумської області, застосувавши КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. Внаслідок атак поранення отримали 11 цивільних.