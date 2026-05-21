На улице Университетской мужчина упал из окна 8-го этажа дома на крышу пристроенного магазина.

На место прибыли спасатели. Совместно с медиками и полицейскими они зафиксировали пострадавшего на носилках и сняли с крыши, после чего транспортировали к карете "скорой".

41-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 29 апреля в Хмельницком маленький мальчик выпал из окна шестого этажа. Пока мать на несколько минут отвлеклась на мытье посуды, ребенок вылез на подоконник и выпал из открытого окна.