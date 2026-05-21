50-летний житель Закарпатья приговорен к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла в конце января 2026 в селе Бобовище Мукачевского района.

По данным следствия, водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение. После удара авто опрокинулось. В результате ДТП на месте погиб 44-летний пассажир.

Во время обследования правоохранители обнаружили в крови водителя 2,41 промилле алкоголя. Мужчину задержали и заключили под стражу.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет. Кроме того, осужденный должен выплатить семье погибшего 500 тысяч гривен моральной компенсации.

