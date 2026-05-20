На Киевщине ухилянтов "каталы" за 16 тысяч долларов

В Киевской области разоблачили троих мужчин, организовавших схему с незаконной переправкой военнообязанных за границу. Теперь организаторам грозит тюрьма

Организаторы схемы искали "клиентов" и предоставляли им подробные инструкции по нелегальному пересечению границы вне пунктов пропуска. За свои услуги они просили 16 тысяч долларов с каждого человека.

Правоохранители задержали организаторов при получении денег. Теперь им может грозить до девяти лет заключения.

