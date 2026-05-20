На Киевщине ухилянтов "каталы" за 16 тысяч долларов
В Киевской области разоблачили троих мужчин, организовавших схему с незаконной переправкой военнообязанных за границу. Теперь организаторам грозит тюрьма
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Организаторы схемы искали "клиентов" и предоставляли им подробные инструкции по нелегальному пересечению границы вне пунктов пропуска. За свои услуги они просили 16 тысяч долларов с каждого человека.
Правоохранители задержали организаторов при получении денег. Теперь им может грозить до девяти лет заключения.
Напомним, в Черкасской области работники ТЦК распылили слезоточивый газ в авто с ветераном и семьей. Транспортное средство было остановлено посреди поля, после чего возник конфликт между участниками происшествия.
