ДТП произошло 20 мая около 13:30 в поселке Дымер Вышгородского района

На улице Шевченко столкнулись легковые и грузовые автомобили.

В результате аварии погиб 55-летний мужчина. Также получила травмы женщина, ее госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 20 мая в ДТП в Сумской области погиб 16-летний мотоциклист. Еще один подросток – в больнице.