На Харківщині ідентифікували росгвардійця, який катував місцевого суддю

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 32-річному командиру підрозділу Росгвардії, причетному до катування судді одного з місцевих судів Харківщини під час окупації області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2022 року окупанти намагались змусити суддю співпрацювати з окупаційною владою. Чоловіка викрадали, возили до катівні в будівлі райвідділу поліції, били, погрожували зброєю та вимагали підтримати окупаційний режим.

Під час одного з нападів російські військові увірвалися до квартири потерпілого, побили його та пограбували помешкання.

"Відібравши у мене паспорти, ці окупанти сказали, що внесли мене у списки невиїзних, які будуть у військових і на їхніх блокпостах. Мовляв, якщо я спробую втекти з міста, то мене спіймають, кинуть у підвал або розстріляють одразу на місці”, - розповів потерпілий.

Згодом суддю вивезли на дачу, де знову катували, стріляли над головою та погрожували розправою.

Російському військовому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

