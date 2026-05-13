11:12  13 травня
На Полтавщині з водойми дістали тіло жінки
09:47  13 травня
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 20:53

На Харківщині ідентифікували росгвардійця, який катував місцевого суддю

13 травня 2026, 20:53
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці заочно повідомили про підозру 32-річному командиру підрозділу Росгвардії, причетному до катування судді одного з місцевих судів Харківщини під час окупації області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у червні 2022 року окупанти намагались змусити суддю співпрацювати з окупаційною владою. Чоловіка викрадали, возили до катівні в будівлі райвідділу поліції, били, погрожували зброєю та вимагали підтримати окупаційний режим.

Під час одного з нападів російські військові увірвалися до квартири потерпілого, побили його та пограбували помешкання.

"Відібравши у мене паспорти, ці окупанти сказали, що внесли мене у списки невиїзних, які будуть у військових і на їхніх блокпостах. Мовляв, якщо я спробую втекти з міста, то мене спіймають, кинуть у підвал або розстріляють одразу на місці”, - розповів потерпілий.

Згодом суддю вивезли на дачу, де знову катували, стріляли над головою та погрожували розправою.

Російському військовому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Миколаївській області ідентифікували російського військового, який під час тимчасової окупації Снігурівської громади жорстоко катував 44-річного мешканця села Павлівка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область окупант суддя
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
На Херсонщині засудили пособника окупантів, який інтегрував український ліцей у систему освіти РФ
13 травня 2026, 21:17
Військовий з Кіровоградщини проведе 15 років за ґратами за роботу на ворожу розвідку
13 травня 2026, 20:17
На Житомирщині викрили масштабну схему у коледжі: посадовці фіктивно працевлаштували 14 "педагогів"
13 травня 2026, 19:45
Обіцяла безмежне кохання: у Києві аферистка виманила з військового понад півмільйона
13 травня 2026, 19:25
"Яєчна атака" під ВАКС: невідомий намагався поцілити в Єрмака
13 травня 2026, 19:10
У Самборі посадовці заробляли на зриві мобілізації
13 травня 2026, 18:50
Столичні копи затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Оболонському районі
13 травня 2026, 18:23
На Київщині "салон краси" виявився "казино"
13 травня 2026, 17:55
На Херсонщині ворожий безпілотник прицільно атакував людей
13 травня 2026, 17:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »