Росіяни атакували Харківщину дронами та артилерією: п'ятеро поранених

Протягом минулої доби російських ударів зазнали місто Харків та ще сім населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали п'ятеро цивільних

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, поранення отримали: 29-річна жінка у Золочеві, 67-річний чоловік у Ківшарівці, 74-річний чоловік у Слатиному, 22-річний чоловік на трасі біля Юрченкового та 53-річна жінка у Хатньому.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловікові, який постраждав раніше у селі Яремівка.

Окрім цього, ворог атакував Київський район Харкова безпілотниками. Загалом на Харківщині застосовувалися БпЛА типу "Молнія", FPV-дрони та інші безпілотники невстановленого типу.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в Харкові та області: приватні будинки, автомобілі, магазини, господарчі споруди, аптеку, складські приміщення та електромережі.

Триває фіксація наслідків атак і відновлювальні роботи.

