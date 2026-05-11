Хантавирус на лайнере: одного украинца эвакуируют, четверо остаются

Корабль MV Hondius. Фото: Marine Traffic

Один из пяти граждан Украины, находящихся на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, будет эвакуирован в пределах частичной эвакуации экипажа. Еще четверо украинцев останутся на борту и продолжат работу

Об этом пишет hromadske со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, передает RegioNews.

По данным оператора судна, среди украинцев на борту пока не обнаружено симптомов заболевания. Четверо членов экипажа остаются на лайнере и будут обеспечивать его переход в Нидерланды.

По прибытии судна в Нидерланды украинцев планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина. В МИДе отметили, что консульская служба поддерживает связь с гражданином, которого должны эвакуировать спецрейсом.

Ситуация находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины, украинских посольств в Нидерландах и Испании и консульства в Малаге.

Вспышка хантавируса на лайнере: что известно

Круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельное путешествие из Аргентины с посещением Антарктиды, Фолклендских островов и других регионов.

Во время рейса на борту внезапно умер 70-летний гражданин Нидерландов, а затем его 69-летняя жена. В целом по состоянию на 4 мая сообщалось по меньшей мере о трех погибших на судне.

По данным ВОЗ, на лайнере была зафиксирована вспышка хантавируса – вирусной инфекции, которая передается от животных к человеку, чаще всего из-за контакта с грызунами или их выделения.

Обычно хантавирусы не передаются между людьми, однако известно о редком варианте – вирусе Анд, который может передаваться от человека к человеку. Именно этот тип, по данным сообщений, обнаружили по меньшей мере пять человек на борту MV Hondius.

Вероятно, первыми инфицированными стали пожилые пассажиры из Нидерландов, путешествовавшие по Южной Америке и посещавшие регионы, где могут проживать грызуны – переносчики вируса.

На момент происшествия на судне находились 170 пассажиров и 71 член экипажа, включая врача. После обнаружения вспышки лайнер стал на якорь у Кабо-Верде, где люди находились в изоляции.

Впоследствии судно прибыло в Тенерифе, поскольку, по данным ВОЗ, там есть необходимые возможности для медицинского обследования и реагирования.

Как известно, сейчас в мире также распространяется новый штамм коронавируса "Цикада". Уже зафиксировано как минимум в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

В апреле в Украине впервые лабораторно подтвердили случай нового субварианта коронавируса линии COVID-19 – Цикада (BA.3.2).