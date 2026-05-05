Харківщина під обстрілами: 8 загиблих і 40 поранених за добу

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 15 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули 8 людей, ще 40 отримали поранення, серед них – троє дітей.

У місті Мерефа загинули шестеро людей: чоловіки 68, 55 і 63 років, а також жінки 74, 41 і 52 років. Постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років.

У селищі Безлюдівка у кількох мешканців зафіксовано гостру реакцію на стрес. У Пересічному постраждала 41-річна жінка, у Світличному – 55-річний чоловік, у Іванівці – 75-річна жінка.

У селі Андріївці загинув 47-річний чоловік, ще двоє чоловіків зазнали поранень. У Захарівці загинув 70-річний місцевий житель.

Також медики надали допомогу чоловікові, який раніше отримав поранення внаслідок обстрілу в Слатине.

Ворог атакував Індустріальний, Холодногірський, Салтівський та Основ’янський райони Харкова.

Унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури у Харкові та низці районів області: житлові будинки, підприємства, навчальні заклади, транспортну та енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, вранці 5 травня російські війська атакували Харків безпілотниками, зафіксовано влучання у двох районах. Постраждала 55-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу.