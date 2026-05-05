05 травня 2026, 09:28

Харківщина під обстрілами: 8 загиблих і 40 поранених за добу

Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 15 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули 8 людей, ще 40 отримали поранення, серед них – троє дітей.

У місті Мерефа загинули шестеро людей: чоловіки 68, 55 і 63 років, а також жінки 74, 41 і 52 років. Постраждала 31 людина, зокрема хлопці 2, 16 і 17 років.

У селищі Безлюдівка у кількох мешканців зафіксовано гостру реакцію на стрес. У Пересічному постраждала 41-річна жінка, у Світличному – 55-річний чоловік, у Іванівці – 75-річна жінка.

У селі Андріївці загинув 47-річний чоловік, ще двоє чоловіків зазнали поранень. У Захарівці загинув 70-річний місцевий житель.

Також медики надали допомогу чоловікові, який раніше отримав поранення внаслідок обстрілу в Слатине.

Ворог атакував Індустріальний, Холодногірський, Салтівський та Основ’янський райони Харкова.

Унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури у Харкові та низці районів області: житлові будинки, підприємства, навчальні заклади, транспортну та енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, вранці 5 травня російські війська атакували Харків безпілотниками, зафіксовано влучання у двох районах. Постраждала 55-річна жінка, медики надали їй необхідну допомогу.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
