Полицейские установили обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в поселке Брюховичи

К правоохранителям обратился местный житель, который сообщил, что парень угрожал ребенку оружием.

Выяснилось, что инцидент произошел 22 апреля. Во время конфликта 15-летний подросток приставил к голове 10-летней девочки игрушечный пластиковый пистолет и высказывал угрозы.

Полиция провела проверку и выяснила, что семья парня с февраля 2026 проживает во Львове. Подросток учится преимущественно индивидуально, ранее ему установили соответствующие медицинские диагнозы.

Ювенальные полицейские провели профилактические беседы с двумя семьями. Ситуация находится под контролем.

Родителей призывают быть более внимательными к досугу детей и объяснять им, что даже игрушечные предметы могут быть восприняты как реальная угроза.

