Россияне атаковали два района Днепропетровщины: повреждены предприятия, многоэтажка и гимназия
В ночь на 17 апреля российские войска более 20 раз атаковали Днепровский и Никопольский районы, используя ракеты, артиллерию и беспилотники
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре вражеские удары повредили многоэтажку, транспортное предприятие и коммерческое помещение.
В Новоалександровской громаде Днепровского района из-за обстрелов повреждены гимназия, частный дом и автомобиль. Пострадали двое мужчин.
На Никопольщине под огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады. В районе повреждена инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома и хозяйственная постройка.
Напомним, утром 17 апреля российские военные ударили по Днепру. Повреждено транспортное предприятие, возник пожар.