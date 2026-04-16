СБУ разоблачила в Одессе дежурного агента ФСБ. Им оказался местный таксист, который шпионил за местными электроподстанциями и позициями Сил обороны, прикрываясь работой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в конце 2025 года, когда искал в интернете варианты легкого заработка. В обмен на деньги он согласился готовить координаты новых ракетно-дроновых ударов по городу.

Следуя к клиентам или возвращаясь после выполнения заказов, агент фотографировал периметры потенциальных "целей" и обозначал их геолокации на гугл-картах.

Для съемки и работы с картами мужчина использовал смартфон и планшет, где готовил отчеты для врага. СБУ задержала агента на дому. Во время обысков у него изъяли гаджеты и сим-карты с доказательствами работы на врага.

Фигурану объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

