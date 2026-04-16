На Черкащині викрили священника УПЦ МП, який "піарив" окупантів

Правоохоронці затримали двох агітаторів російської пропаганди. Зловмисниками виявились жителі Харкова та Черкащини

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Черкаській області викрили колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ МП. Він розповсюджував прокремлівські публікації в соціальних мережах. Відомо, що він входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП, якому правоохоронці повідомили вже про пʼять підозр.

Відомо, що цей чоловік вихваляв окупантів. Також він виправдовував їхні воєнні злочини.

У Харкові викрили продавчиню місцевого ринку. Вона агітувала за підтримку кремлівського режиму. Зокрема, вона поширювала провокативний контент у месенджерах, писала проросійські коментарі.

Обом зловмисникам повідомили про підозри. Їм загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота. У 2022 році він відкрито підтримав повномасштабну агресію РФ проти України та поширював антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі.