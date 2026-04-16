13:40  16 квітня
На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю
10:32  16 квітня
У Києві уламки ракети РФ впали просто у дворі багатоповерхівки
08:39  16 квітня
У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець
16 квітня 2026, 14:40

На Черкащині викрили священника УПЦ МП, який "піарив" окупантів

Фото: СБУ
Правоохоронці затримали двох агітаторів російської пропаганди. Зловмисниками виявились жителі Харкова та Черкащини 

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Черкаській області викрили колишнього семінариста духовної семінарії УПЦ МП. Він розповсюджував прокремлівські публікації в соціальних мережах. Відомо, що він входить до близького оточення митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП, якому правоохоронці повідомили вже про пʼять підозр.

Відомо, що цей чоловік вихваляв окупантів. Також він виправдовував їхні воєнні злочини.

У Харкові викрили продавчиню місцевого ринку. Вона агітувала за підтримку кремлівського режиму. Зокрема, вона поширювала провокативний контент у месенджерах, писала проросійські коментарі.

Обом зловмисникам повідомили про підозри. Їм загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота. У 2022 році він відкрито підтримав повномасштабну агресію РФ проти України та поширював антиукраїнську пропаганду у своєму Telegram-каналі.

пропаганда СБУ Черкаська область Харків
Коригував удари під час роботи: в Одесі затримали таксиста-агента ФСБ
16 квітня 2026, 12:01
У Краматорську затримали завуча школи: коригувала обстріли та шпигувала для ФСБ
15 квітня 2026, 12:08
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Волині викрили депутата від "Слуги народу" на хабарі в 30 тисяч доларів
16 квітня 2026, 15:05
У Запоріжжі адвокат організував "тури" для ухилянтів
16 квітня 2026, 14:55
Російський удар по столичних автосалонах: згоріли 60 авто
16 квітня 2026, 14:43
У ДБР викрили "таємного" заступника із мільйонною зарплатою і розкішним майном родини – Bihus.Info
16 квітня 2026, 14:14
На Київщині у вогні загинув чоловік
16 квітня 2026, 13:45
На Волині чоловік підірвався на міні поблизу кордону з Білоруссю
16 квітня 2026, 13:40
Нічна атака на Дніпро: в лікарні помер 48-річний чоловік, кількість загиблих зросла до 4
16 квітня 2026, 13:26
Родина депутата ОПЗЖ "будувала" в Криму для Путіна: розслідування
16 квітня 2026, 13:15
Справа про "конверти" для депутатів: обшуки проводили у помічника Арахамії
16 квітня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
