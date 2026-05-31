На Буковине иномарка вылетела в кювет
Авария произошла 30 мая в селе Брусница. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Предварительно 34-летняя женщина не справилась с управлением Chevrolet Captiva. В результате автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадал 36-летний пассажир, которого госпитализировали медики.
"Сведения о ДТП следственные полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
