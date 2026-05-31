11:40  31 мая
Атака дроном по Чугуивщине: пострадали полицейские
12:30  31 мая
На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
13:15  31 мая
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
UA | RU
UA | RU
31 мая 2026, 16:40

На Прикарпатье "задержали человека с инвалидностью": в полиции рассказали, что произошло на самом деле

31 мая 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В соцсетях распространяют сообщения о том, что в Прикарпатье якобы задержан человек с инвалидностью. Однако теперь правоохранители рассказали, что произошло на самом деле

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, 31 мая в Ивано-Франковске военные ТЦК и полиция остановили мужчину для проверки документов. Однако мужчина отказывался показать документы и сопротивлялся.

Оказалось, что это 30-летний военный, оставивший воинскую часть и находящийся в статусе СЗЧ.

"Во время задержания один из присутствующих граждан препятствовал законной деятельности полицейских и пытался помешать выполнению ими служебных обязанностей. Обращаем внимание, что информация, распространенная в отдельных телеграмм-каналах и социальных сетях о якобы задержании лица с инвалидностью, не соответствует действительности. Полицейские осуществляли предусмотренные законом меры по отношению к мужчине, который находился в статусе СЗЧ", - говорят в полиции.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

Читайте также: Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СОЧ задержание Ивано-Франковская область
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
На Буковине иномарка вылетела в кювет
31 мая 2026, 16:55
"Ваш родственник попал в ДТП": в Ровно аферисты украли у людей миллион
31 мая 2026, 16:20
Пограничники показали, как уничтожают российские дроны
31 мая 2026, 15:55
Смертельное ДТП во Львовской области: микроавтобус вылетел в кювет
31 мая 2026, 15:35
Миллион долларов за поставки дронов: чиновник пограничной службы получил меру пресечения
31 мая 2026, 14:55
В Киевской области Mercedes ехал на обгон и насмерть сбил человека
31 мая 2026, 14:30
Атака на Днепр: русский дрон уничтожил отделение Новой почты
31 мая 2026, 13:50
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
31 мая 2026, 13:15
На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
31 мая 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »