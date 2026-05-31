На Прикарпатье "задержали человека с инвалидностью": в полиции рассказали, что произошло на самом деле

В соцсетях распространяют сообщения о том, что в Прикарпатье якобы задержан человек с инвалидностью. Однако теперь правоохранители рассказали, что произошло на самом деле

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

По словам правоохранителей, 31 мая в Ивано-Франковске военные ТЦК и полиция остановили мужчину для проверки документов. Однако мужчина отказывался показать документы и сопротивлялся.

Оказалось, что это 30-летний военный, оставивший воинскую часть и находящийся в статусе СЗЧ.

"Во время задержания один из присутствующих граждан препятствовал законной деятельности полицейских и пытался помешать выполнению ими служебных обязанностей. Обращаем внимание, что информация, распространенная в отдельных телеграмм-каналах и социальных сетях о якобы задержании лица с инвалидностью, не соответствует действительности. Полицейские осуществляли предусмотренные законом меры по отношению к мужчине, который находился в статусе СЗЧ", - говорят в полиции.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

