16 апреля 2026, 08:39

В Харькове разоблачили наркогруппировку, которую "крышевал" правоохранитель

Фото: ГБР
В Харькове разоблачили преступную организацию, которая наладила масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ. В ее состав входил местный правоохранитель, прикрывавший деятельность группировки

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором был криминальный авторитет, фактически контролировавший один из районов города. К преступной деятельности он привлек не менее девяти сообщников.

Основным "товаром" было опасное психотропное вещество PVP. Ее сбывали гражданским, а также пытались расширить круг клиентов, в том числе среди представителей Сил обороны Украины.

В ходе многоэтапной спецоперации правоохранители установили один из каналов поставки – наркотики поступали в Харьков из Киева.

Торговлю организовали круглосуточно в одном из общежитий города. Для конспирации участники группировки постоянно меняли комнаты, а передачу осуществляли "из рук в руки". Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, правоохранитель, входивший в группу, игнорировал обращения и списывал их как неактуальные.

Следователи задокументировали сбыт около 9 кг наркотиков и психотропных веществ на сумму более 3 млн. гривен. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники продавали более 6 тысяч доз.

В ходе спецоперации работники ДБР провели 25 обысков. Изъяты наркотики, весы, мобильные телефоны, компьютерная техника с поличным, оружие, почти полмиллиона гривен наличных и золотые украшения общим весом около 100 граммов.

Задержаны 10 участников группировки, среди них – организатор и правоохранитель.

Фигурантам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в незаконном обороте психотропных веществ (ч. 1, 2, 3 ст. 255 и ч. 3 ст. 307 УК Украины). Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Санкции статей предусматривают до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливают всех причастных, а также проверяют возможное участие других сотрудников полиции в прикрытии наркоторговли.

Напомним, правоохранители Тернопольщины ликвидировали деятельность организованной наркогруппы, которая наладила полный цикл изготовления и сбыта наркотиков по всей Украине. В ходе спецоперации проведено более 50 обысков.

