У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець

Фото: ДБР
У Харкові викрили злочинну організацію, яка налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин. До її складу входив місцевий правоохоронець, який прикривав діяльність угруповання

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором був кримінальний авторитет, який фактично контролював один із районів міста. До злочинної діяльності він залучив щонайменше дев’ятьох спільників.

Основним "товаром" була небезпечна психотропна речовина PVP. Її збували цивільним, а також намагалися розширити коло клієнтів, зокрема серед представників Сил оборони України.

У ході багатоетапної спецоперації правоохоронці встановили один із каналів постачання – наркотики надходили до Харкова з Києва.

Торгівлю організували цілодобово в одному з гуртожитків міста. Для конспірації учасники угруповання постійно змінювали кімнати, а передачу здійснювали "з рук у руки". Попри численні скарги місцевих жителів, правоохоронець, який входив до складу групи, ігнорував звернення та списував їх як неактуальні.

Слідчі задокументували збут близько 9 кг наркотиків і психотропних речовин на суму понад 3 млн гривень. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники реалізовували понад 6 тисяч доз.

Під час спецоперації працівники ДБР провели 25 обшуків. Вилучено наркотики, ваги, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності, зброю, майже пів мільйона гривень готівки та золоті прикраси загальною вагою близько 100 грамів.

Затримано 10 учасників угруповання, серед них – організатор і правоохоронець.

Фігурантам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у незаконному обігу психотропних речовин (ч. 1, 2, 3 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Санкції статей передбачають до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних, а також перевіряють можливу участь інших працівників поліції у прикритті наркоторгівлі.

Нагадаємо, правоохоронці Тернопільщини ліквідували діяльність організованої наркогрупи, яка налагодила повний цикл виготовлення та збуту наркотиків по всій Україні. Під час спецоперації проведено понад 50 обшуків.

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

Офіційно: правоохоронці проводять обшуки в U420 у шести містах
14 квітня 2026, 12:10
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Після нічних атак Київ накрив густий чорний дим
16 квітня 2026, 09:15
Атака РФ на Київ: уже 54 постраждалих, серед них поліцейські, медики та іноземці
16 квітня 2026, 08:59
Дві хвилі ударів: сили ППО знешкодили 31 ракету і понад 600 російських дронів
16 квітня 2026, 08:58
Обстріли Миколаївщини: пошкоджені будинки та промисловий об'єкт, постраждала родина з дитиною
16 квітня 2026, 08:47
Ніч на Дніпропетровщині: росіяни атакували область ракетами, дронами та артилерією
16 квітня 2026, 08:35
Атака на Київ: оновлена інформація про загиблих та поранених
16 квітня 2026, 08:24
У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
16 квітня 2026, 08:22
Кількість постраждалих в Одесі зросла: під ударом опинилися багатоповерхівки та гуртожиток
16 квітня 2026, 08:11
Російська армія втратила за добу в Україні 1100 військових
16 квітня 2026, 07:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
