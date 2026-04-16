У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець

Фото: ДБР

У Харкові викрили злочинну організацію, яка налагодила масштабний збут наркотиків і психотропних речовин. До її складу входив місцевий правоохоронець, який прикривав діяльність угруповання

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором був кримінальний авторитет, який фактично контролював один із районів міста. До злочинної діяльності він залучив щонайменше дев’ятьох спільників.

Основним "товаром" була небезпечна психотропна речовина PVP. Її збували цивільним, а також намагалися розширити коло клієнтів, зокрема серед представників Сил оборони України.

У ході багатоетапної спецоперації правоохоронці встановили один із каналів постачання – наркотики надходили до Харкова з Києва.

Торгівлю організували цілодобово в одному з гуртожитків міста. Для конспірації учасники угруповання постійно змінювали кімнати, а передачу здійснювали "з рук у руки". Попри численні скарги місцевих жителів, правоохоронець, який входив до складу групи, ігнорував звернення та списував їх як неактуальні.

Слідчі задокументували збут близько 9 кг наркотиків і психотропних речовин на суму понад 3 млн гривень. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники реалізовували понад 6 тисяч доз.

Під час спецоперації працівники ДБР провели 25 обшуків. Вилучено наркотики, ваги, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності, зброю, майже пів мільйона гривень готівки та золоті прикраси загальною вагою близько 100 грамів.

Затримано 10 учасників угруповання, серед них – організатор і правоохоронець.

Фігурантам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у незаконному обігу психотропних речовин (ч. 1, 2, 3 ст. 255 та ч. 3 ст. 307 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Санкції статей передбачають до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних, а також перевіряють можливу участь інших працівників поліції у прикритті наркоторгівлі.

