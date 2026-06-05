Фото: ОВА

В ночь на 5 июня российские военные снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В Одесском районе в результате попадания вражеского дрона разрушен частный жилой дом. На месте вспыхнул пожар.

Кроме того, зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры. Из-за попадания БПЛА загорелось пустое складское здание и оборудование.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На местах работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Напомним, в ночь на 5 июня РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 ударными БпЛА типа Shahed. Зафиксировано попадание на 13 локациях.