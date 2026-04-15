На Харьковщине мужчина полтора года прятал теще тещи, которую он жестоко убил

15 апреля 2026, 13:10

На Харьковщине мужчина полтора года прятал тело тещи, которую он жестоко убил

Фото: Национальная полиция
На Харьковщине мужчина жестоко убил тещу, с которой ссорился из-за наследства. Долгое время он прятал ее тело

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Преступление произошло осенью 2024 года в Чугуевском районе. Тогда между проживавшим с ним 46-летним мужчиной и его тещей произошла ссора из-за наследства. Во время конфликта он ударил ее несколько раз кулаками по голове, а когда женщина упала на пол – продолжил побои, а затем задушил ее.

С ноября 2024 года женщину считали пропавшей без вести. Оказалось, что ее зять прятал тело на территории дома в хозяйственной постройке, а затем пытался вывезти остатки. Однако правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось тело.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Черниговской области правоохранители задержали 34-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 77-летней пенсионерки с особой жестокостью. Злоумышленницы светит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Благотворительность под давлением недоверия: почему скандалы вредят больше, чем кажется
15 апреля 2026, 14:20
Загрязнение земли почти на 30 миллионов: на Днепропетровщине будут судить чиновника
15 апреля 2026, 14:15
Помощники депутатов организовали "бизнес" на уклонистах: ДБР разоблачило схему
15 апреля 2026, 13:45
Фиктивные работники и бронь от мобилизации: в Днепре подозревают депутата райсовета
15 апреля 2026, 13:35
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
15 апреля 2026, 13:22
Дело "Мидас": ВАКС оставил экс-министра энергетики Галущенко под стражей
15 апреля 2026, 12:43
Гранаты и сотни патронов: в Полтаве суд вынес приговор фермеру-ветерану
15 апреля 2026, 12:33
Во Львовской области скутерист въехал в мусорный бак: мужчина погиб на месте
15 апреля 2026, 12:25
В Краматорске задержали завуча школы: корректировала обстрелы и шпионила для ФСБ
15 апреля 2026, 12:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »