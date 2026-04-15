На Харьковщине мужчина полтора года прятал теще тещи, которую он жестоко убил

Фото: Национальная полиция

На Харьковщине мужчина жестоко убил тещу, с которой ссорился из-за наследства. Долгое время он прятал ее тело

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Преступление произошло осенью 2024 года в Чугуевском районе. Тогда между проживавшим с ним 46-летним мужчиной и его тещей произошла ссора из-за наследства. Во время конфликта он ударил ее несколько раз кулаками по голове, а когда женщина упала на пол – продолжил побои, а затем задушил ее.

С ноября 2024 года женщину считали пропавшей без вести. Оказалось, что ее зять прятал тело на территории дома в хозяйственной постройке, а затем пытался вывезти остатки. Однако правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось тело.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

