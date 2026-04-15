На Харківщині жінка зарізала вітчима

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась ввечері 13 квітня у селищі Покотилівка. Під час застілля між родичами сталась сварка. Тоді 39-річна жінка завдала кілька ударів ножем вітчиму. Внаслідок отриманих травм 70-річний чоловік помер на місці.

Жінці повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

