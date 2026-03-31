Эксправохранитель стрелял по военным под Запорожьем – дело направили в суд

ГБР завершило расследование против бывшего полицейского, который пьяным стрелял под Запорожьем. Обвинения передали в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, находясь вне службы, мужчина спровоцировал конфликт с группой военнослужащих. Во время инцидента он угрожал им автоматом, но его разоружили.

Впоследствии фигурант вернулся со служебным огнестрельным оружием и произвел не менее 13 выстрелов, ранив троих военных. После этого его снова остановили и окончательно обезоружили.

Бывшего милиционера задержали на месте. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Его также уволили со службы.

Фигуранта обвиняют в покушении на убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. 24 ноября злоумышленнику сообщили о подозрении.