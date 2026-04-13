13 апреля 2026, 11:18

В Харькове задержали агента, которая в онлайн-режиме корректировала атаку на город 2 апреля

Фото: СБУ
СБУ задержала местную жительницу, корректировавшую вражескую атаку на Харьков 2 апреля. Злоумышленница в режиме реального времени наводила по городу новые российские реактивные дроны-камикадзе типа "Герань-3".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Женщину задержанли "на горячем" в городском парке, когда она вела видеотрансляцию второй волны ударов по жилой застройке города.

У задержанной изъяли смартфон с удаленным доступом для российских спецслужбистов. С помощью гаджета рашисты наводили "Герани" по многоквартирным домам харьковчан.

Отмечается, что женщина попала в поле зрения оккупантов из-за пророссийских комментариев в Telegram.

По данным СБУ, по инструкциям куратора из РФ агент сразу после ночной атаки прифронтового города отправилась фиксировать последствия обстрелов. В тот же день она получила следующее задание: снять на видео полеты российских дронов во время ударов по Харькову в светлое время суток.

Таким образом, россияне пытались оценить эффективность своих беспилотников и зафиксировать позиции украинской ПВО.

Установлено, что агентка получила от куратора ориентировочные направления воздушных атак, чтобы заблаговременно прибыть "на позицию" и провести онлайн-фиксацию обстрела.

Задержанной объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре подросток корректировал обстрелы города по заказу своего отца-агента РФ. Правоохранители задержали 17-летнего парня.

