На Харьковщине российские дроны атаковали Богодухов: разрушен дом
В ночь на 13 апреля около 00:45 российские войска атаковали город Богодухов Харьковской области, применив, по предварительным данным, три беспилотника типа "Герань-2"
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара возник пожар. Полностью разрушен жилой дом, также повреждены другие домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.
За медицинской помощью обратился 57-летний мужчина. У него диагностирована острая реакция на стресс.
При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ночью 13 апреля российские войска атаковали Черниговский район, попав в объект энергетической инфраструктуры. В результате попадания без света остались более 12 тысяч абонентов этого района.