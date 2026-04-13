13 апреля 2026, 07:37

Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены многоэтажки

Фото: ОВА
Ночью российские войска 10 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались Синельниковский и Никопольский районы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Синельниковском районе россияне ударили по Славянской и Васильковской громадам. В результате обстрелов вспыхнули пожары в частных домах.

На Никопольщине оккупанты обстреливали райцентр, а также Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую громады. Повреждены многоэтажные дома.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Возник пожар.

война обстрелы Днепропетровская область повреждения последствия
