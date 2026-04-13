09:08  13 апреля
Смертельное ДТП в Черкасской области: мужчина погиб под колесами Tesla, водитель в больнице
08:25  13 апреля
На Прикарпатье из реки вытащили тело мужчины
07:26  13 апреля
На Одещине мужчина бросил гранату во двор соседей: пострадала собака
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2026, 08:36

В Донецкой области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще один – ранен

Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Один человек погиб в Краматорске, еще один – получили ранения.

Еще один человек погиб от полученных травм в Дружковке.

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4028 погибших и 9310 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью 13 апреля российские войска обстреляли поселок в Херсонской области. В результате атаки пострадали два человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Сумской области ликвидировали масштабный пожар после атаки дронов
13 апреля 2026, 10:23
В Киевской области произошел пожар на складе
13 апреля 2026, 10:07
Россияне атаковали Запорожье: что известно
13 апреля 2026, 09:50
В Днепропетровской области микроавтобус ТЦК протаранил забор и заехал во двор
13 апреля 2026, 09:46
Выборы в Венгрии: Зеленский поздравил Мадяра с победой
13 апреля 2026, 09:38
Россияне ударили по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, возник пожар
13 апреля 2026, 09:31
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Харьковщине: раненый мужчина
13 апреля 2026, 09:22
Смертельное ДТП в Черкасской области: мужчина погиб под колесами Tesla, водитель в больнице
13 апреля 2026, 09:08
Выборы в Венгрии: почему Трамп не спас Орбана
13 апреля 2026, 08:56
Силы ПВО обезвредили ночью 87 российских беспилотников: есть попадания на 9 локациях
13 апреля 2026, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерий Пекар
Все блоги »