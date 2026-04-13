За прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Один человек погиб в Краматорске, еще один – получили ранения.

Еще один человек погиб от полученных травм в Дружковке.

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4028 погибших и 9310 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью 13 апреля российские войска обстреляли поселок в Херсонской области. В результате атаки пострадали два человека.