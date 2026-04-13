На Харківщині російські дрони атакували Богодухів: зруйновано будинок
У ніч на 13 квітня близько 00:45 російські війська атакували місто Богодухів Харківської області, застосувавши, за попередніми даними, три безпілотники типу "Герань-2"
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару виникла пожежа. Повністю зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші домоволодіння, господарські споруди та автомобілі.
По медичну допомогу звернувся 57-річний чоловік. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вночі 13 квітня російські війська атакували Чернігівський район, поціливши в об’єкт енергетичної інфраструктури.Внаслідок влучання без світла залишилися понад 12 тисяч абонентів цього району.