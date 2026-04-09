На Харківщині чоловік "зливав" росіянам позиції ЗСУ в Ізюмі

Фото: СБУ

Судили чоловіка, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Ізюмському напрямку. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, росіяни завербували місцевого різноробочого. Він сам вийшов на адміністратора Telegram-каналів, який російські спецслужбісти створили для збору даних про дислокацію українських військ. Відомо, що чоловік обходив місцевість і позначав на гугл-картах геолокації зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Зрадник також "звітував" росіянам про об'єкти, які, на його думку, могли використовувати українські військові. Тепер суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.