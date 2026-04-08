У Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом
ДТП сталася у Харкові ввечері 7 квітня на перехресті вулиць Василя Стуса та Академіка Павлова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автобус під керуванням 53-річного водія та мотоцикл Suzuki. Від отриманих травм 18-річний мотоцикліст загинув на місці. Водія автобуса госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 5 квітня на Волині 17-річний водій легковика врізався в дерево. Один пасажир загинув, троє юнаків – у лікарні.
08 квітня 2026
