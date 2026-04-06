06 квітня 2026, 22:15

$20 тисяч за втечу з України: на Харківщині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон

06 квітня 2026, 22:15
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники спільно із поліцейськими викрили та припинили протиправну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці затримали двох фігурантів – організатора та його пособника, мешканців Харкова, під час отримання 20 тисяч доларів США. За ці кошти зловмисники обіцяли організувати незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, зокрема для одного з чоловіків.

Фігуранти підшукували "клієнтів" через месенджери, надавали інструкції та організовували їх транспортування власними автомобілями.

Їм повідомлено про підозру. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Як повідомлялось, у лютому 2026 року в Харківській області викрили лікарку, яка вимагала хабар. За $5 тисяч вона обіцяла допомогти оформити інвалідність.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
