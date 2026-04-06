$20 тисяч за втечу з України: на Харківщині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон
Прикордонники спільно із поліцейськими викрили та припинили протиправну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Правоохоронці затримали двох фігурантів – організатора та його пособника, мешканців Харкова, під час отримання 20 тисяч доларів США. За ці кошти зловмисники обіцяли організувати незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, зокрема для одного з чоловіків.
Фігуранти підшукували "клієнтів" через месенджери, надавали інструкції та організовували їх транспортування власними автомобілями.
Їм повідомлено про підозру. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Як повідомлялось, у лютому 2026 року в Харківській області викрили лікарку, яка вимагала хабар. За $5 тисяч вона обіцяла допомогти оформити інвалідність.