$20 тисяч за втечу з України: на Харківщині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон

Прикордонники спільно із поліцейськими викрили та припинили протиправну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Правоохоронці затримали двох фігурантів – організатора та його пособника, мешканців Харкова, під час отримання 20 тисяч доларів США. За ці кошти зловмисники обіцяли організувати незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, зокрема для одного з чоловіків.

Фігуранти підшукували "клієнтів" через месенджери, надавали інструкції та організовували їх транспортування власними автомобілями.

Їм повідомлено про підозру. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

