РФ атаковала дроном учебное заведение в Харькове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

В 15:03 Терехов сообщил о прилете вражеского БпЛА в Киевском районе.

Позже он отметил, что по предварительной информации, один из последних ударов пришелся по учебному заведению.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 5 апреля днем РФ атаковала многоэтажные дома в Шевченковском районе города Харькова. Тогда пострадали несколько человек.