14:59  06 квітня
На Тернопільщині посеред дня трагічно загинула пенсіонерка
12:53  06 квітня
На Рівненщині другу добу тривають пошуки 4-річного хлопчика
10:15  06 квітня
В Одесі 6 квітня оголосили Днем жалоби
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2026, 15:33

РФ атакувала дроном навчальний заклад у Харкові

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Харків перебуває під атакою ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

В 15:03 Терехов повідомив про приліт ворожого БпЛА в Київському районі.

Пізніше він зазначив, що за попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 5 квітня вдень РФ атакувала багатоповерхові будинки у Шевченківському районі міста Харків. Тоді постраждали декілька людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Терехов Ігор Олександрович БПЛА атака
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »