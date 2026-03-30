В Харькове монахи занимались сексом с несовершеннолетними девушками и снимали это на видео

Двух представителей УПЦ (МП) в Харькове подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и нравственности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 52-летний монах, отвечавший за приготовление выпечки, приглашал девочек домой под предлогом угощения сладостями. После угощения мужчина заставлял идти в ванную, раздеваться и принимать душ. Обнаженных девушек он фотографировал и снимал на видео. Порнографию хранил на своем телефоне.

Одна из девушек 14 лет рассказала, что систематически подвергалась сексуальным действиям со стороны мужчины. Она утверждала, что подозреваемый напоил ее алкоголем, чтобы она не могла сопротивляться.

Кроме того, 24-летний священнослужитель той же церкви, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил 14-летнюю девушку в подвал одного из монастырских построек. Там он, манипулируя детским доверием, совершил с потерпевшей сексуальные действия неестественным способом.

Оба фигуранта задержаны.

Напомним, в прошлом году в Харьковской области задержан священник УПЦ МП, который готовил удары по эшелонам ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.