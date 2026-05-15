15 мая 2026, 15:41

Труп ребенка в морозильнике: мать и отчим требуют смягчить приговор

Фото: Думская
В Одесском апелляционном суде начался пересмотр дела 18-летней Виктории Городецкой и ее сожителя Артема Горбаня. Пара, оставившая годовалого мальчика умирать в муках, а затем спрятавшая его тело среди продуктов в морозилке, настаивает на "несправедливости" приговора

Об этом сообщает Думская, передает RegioNews .

Пара настаивает, что приговор по ним несправедлив, и просят его смягчить.

Заседание началось с опозданием почти на полтора часа из-за рассмотрения других дел. Подсудимые обрадовались возможности увидеться, они активно общались и громко смеялись.

В закрытом режиме суд рассмотрел несколько жалоб стороны защиты. Городецкая не признает себя виновной в умышленном невыполнении родительских обязанностей и называет смерть ребенка случайностью. Также она попросила заменить адвоката. Горбань заявил, что не виновен в оставлении ребенка в опасности.

Суд удовлетворил ходатайство Городецкой и отложил рассмотрение дела до замены защитника.

Напомним, мать мальчика приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы, а ее сожителя - к 9 годам и 10 месяцам. Их обвиняют в оставлении ребенка в опасности , умышленном невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти мальчика, а также в сокрытии тела ребенка после смерти.

По данным следствия, они не обратились за медицинской помощью после того, как ребенок получил ожоги кипятком. Поэтому состояние мальчика стремительно ухудшалось — он начал терять сознание, возникли серьезные нарушения дыхания. В результате ребенок скончался.

Одесса апелляция убийство приговор младенец
