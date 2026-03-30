30 березня 2026, 14:58

У Харкові монахи займалися сексом із неповнолітніми дівчатами і знімали це на відео

фото: Офіс Генерального прокурора
Двох представників УПЦ (МП) у Харкові підозрюють у скоєнні злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх та проти моральності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 52-річний чернець, який відповідав за приготування випічки, запрошував дівчаток додому під приводом частування солодощами. Після пригощання чоловік примушував йти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ. Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Порнографію зберігав на власному телефоні.

Одна з дівчат віком 14 років розповіла, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку чоловіка. Вона стверджувала, що підозрюваний напоював її алкоголем, аби вона не могла чинити опір.

Крім того, 24-річний священнослужитель тієї ж церкви, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель. Там він, маніпулюючи дитячою довірою, вчинив із потерпілою сексуальні дії у неприродний спосіб.

Обох фігурантів затримали.

Нагадаємо, торік у Харківській області затримали священика УПЦ МП, який готував удари по ешелонах ЗСУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Офіс генпрокурора Харків Харківська область сексуальне насильство підозрювані
