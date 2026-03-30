Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Николаевской сельской громаде в результате удара вражеского дрона получили травмы мужчины 26 и 52 лет и 40-летняя женщина.

В Сумской, Конотопской, Хутор-Михайловской, Великописаревской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской громадах повреждены многоквартирные и частные дома, АЗС, хозяйственные постройки, гаражное помещение, автомобиль.

Напомним, шестилетняя девочка, которая 28 марта пострадала от российского обстрела Зноб-Новгородской громады Сумщины, находится в больнице в тяжелом состоянии.