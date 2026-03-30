11:16  30 березня
У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка
08:21  30 березня
На Львівщині зупинили спробу вивезення раритетної скрипки до Нідерландів
07:25  30 березня
У Києві підліток загинув на даху поїзда, ще двоє дістали опіки
UA | RU
UA | RU
30 березня 2026, 09:34

На Харківщині внаслідок обстрілу горів будинок, є постраждалі

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У селі Безруки Харківського району внаслідок обстрілу вночі 30 березня горів приватний житловий будинок та автомобіль на площі близько 80 кв. м

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждали двоє людей.

Рятувальники в цілому залучалися до ліквідації чотирьох пожеж, спричинених обстрілами, у Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах, а також у самому Харкові.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Харківська область атака російська армія приватний будинок
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »