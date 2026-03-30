На Харківщині внаслідок обстрілу горів будинок, є постраждалі

У селі Безруки Харківського району внаслідок обстрілу вночі 30 березня горів приватний житловий будинок та автомобіль на площі близько 80 кв. м

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждали двоє людей.

Рятувальники в цілому залучалися до ліквідації чотирьох пожеж, спричинених обстрілами, у Харківському, Богодухівському та Куп’янському районах, а також у самому Харкові.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.