Более 800 оккупантов и 59 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 820 оккупантов, пять танков, две бронемашины, 59 артиллерийских систем, а также 235 единиц автомобильной техники врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.02.26 ориентировочно составили:
