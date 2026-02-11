РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: что известно
Россияне атаковали беспилотниками Запорожья. Во вторник, 10 февраля, около 23:00 враг попал по объекту инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атаки произошел масштабный пожар. В нескольких домах выбиты окна. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Из-за атаки без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов в двух районах города.
Энергетики работают над возвращением света в дома людей. По состоянию на утро 11 февраля без электроэнергии остаются еще более 2 тысяч абонентов. Работы продолжаются.
Напомним, в Богодухове в Харьковской области спасатели изъяли из-под завалов дома, атакованного ночью российским дроном, тела четырех погибших, из которых трое - дети.
