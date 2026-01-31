Частина Харкова без світла, у місті не працює метро

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Частина районів міста перебуває без електроенергії після стрибків напруги, які почалися близько 11:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"Зараз є питання з рівнем напруги та електропостачанням у звʼязку з ситуацією в обʼєднаній енергомережі", – зазначили в обленерго.

Також у місті тимчасово було призупинено рух лініями метрополітену з технічних причин. Згодом рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновлено з тимчасово збільшеними інтервалами.

Як повідомлялось, армія РФ ввечері 26 січня атакувала Харків. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури і школу.