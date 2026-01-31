11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
31 січня 2026, 11:42

Частина Харкова без світла, у місті не працює метро

31 січня 2026, 11:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Частина районів міста перебуває без електроенергії після стрибків напруги, які почалися близько 11:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

"Зараз є питання з рівнем напруги та електропостачанням у звʼязку з ситуацією в обʼєднаній енергомережі", – зазначили в обленерго.

Також у місті тимчасово було призупинено рух лініями метрополітену з технічних причин. Згодом рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновлено з тимчасово збільшеними інтервалами.

Як повідомлялось, армія РФ ввечері 26 січня атакувала Харків. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури і школу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Харківська область енергетика відключення світла
На Харківщині чоловік з рушниці застрелив собаку сусідки
30 січня 2026, 20:55
На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка
30 січня 2026, 19:25
Служив у СРСР і читав книги про Путіна: в Харкові засудили чоловіка, який зливав дані про ЗСУ з телефону пенсіонерки
30 січня 2026, 12:20
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43
Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26
У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09
У Києві та Київській області застосовані екстрені відключення світла
31 січня 2026, 11:29
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
31 січня 2026, 11:03
Сьогодні ми програємо війну, втрачаємо Україну
31 січня 2026, 10:56
Відомий український співак заявив, що вивезе дітей з України
31 січня 2026, 10:24
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
31 січня 2026, 10:04
Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня
31 січня 2026, 09:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »