"Укрзализныця" временно отменила некоторые пригородные поезда в Харьковской области

Фото: "Укрзализныця"

В среду, 28 января, "Укрзализныця" по техническим причинам и необходимости корректировки графика отменила несколько рейсов

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, передает RegioNews.

В частности, временно не будут курсировать следующие поезда:

№6809 Близнецы – Гусаровка;

№6812 Гусаровка – Лозовая.

В компании извиняются за неудобства и советуют пассажирам заранее планировать поездки с учетом этих изменений.

"Укрзализныця" продолжает следить за состоянием инфраструктуры в регионе и обещает оперативно информировать о возобновлении движения на данном участке.

Напомним, 27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе. По состоянию на утро 28 января известно о 5 погибших.