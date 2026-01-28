"Укрзализныця" временно отменила некоторые пригородные поезда в Харьковской области
В среду, 28 января, "Укрзализныця" по техническим причинам и необходимости корректировки графика отменила несколько рейсов
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, передает RegioNews.
В частности, временно не будут курсировать следующие поезда:
- №6809 Близнецы – Гусаровка;
- №6812 Гусаровка – Лозовая.
В компании извиняются за неудобства и советуют пассажирам заранее планировать поездки с учетом этих изменений.
"Укрзализныця" продолжает следить за состоянием инфраструктуры в регионе и обещает оперативно информировать о возобновлении движения на данном участке.
Напомним, 27 января около 16:30 российский беспилотник ударил по поезду Чоп-Барвинково на перегоне в Изюмском районе Харьковской области. В результате атаки загорелся огонь в вагоне и электровозе. По состоянию на утро 28 января известно о 5 погибших.