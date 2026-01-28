"Укрзалізниця" тимчасово скасувала деякі приміські поїзди на Харківщині

Фото: "Укрзалізниця"

У середу, 28 січня, "Укрзалізниця" через технічні причини та необхідність коригування графіка скасувала кілька рейсів

Про це повідомила пресслужба перевізника, передає RegioNews.

Зокрема, тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6809 Близнюки – Гусарівка;

№6812 Гусарівка – Лозова.

У компанії перепрошують за незручності та радять пасажирам заздалегідь планувати поїздки з урахуванням цих змін.

"Укрзалізниця" продовжує стежити за станом інфраструктури у регіоні та обіцяє оперативно інформувати про відновлення руху на зазначеній ділянці.

Нагадаємо, 27 січня близько 16:30 російський безпілотник вдарив по потягу Чоп–Барвінкове на перегоні в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у вагоні та електровозі. Станом на ранок 28 січня відомо про 5 загиблих.