08 января 2026, 13:10

Украинские пограничники уничтожили вражеских штурмовиков в Харьковской области

08 января 2026, 13:10
фото: ГПСУ
Аэроразведчики-операторы подразделения «СТРИКС» 4-го пограничного отряда Госпогранслужбы методически уничтожают боевые ресурсы врага на Южно-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях российские штурмовики пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого продвижения к нашим позициям.

Однако операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов точно и точно отработали по противнику, попытка проникновения была полностью нейтрализована.

Как сообщалось, россияне пытаются вытеснить украинских военных из города Купянск в Харьковской области. Для этого они увеличили количество дронов на оптоволокне и FPV.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
