Украинские пограничники уничтожили вражеских штурмовиков в Харьковской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях российские штурмовики пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого продвижения к нашим позициям.

Однако операторы FPV-дронов и тяжелых бомберов точно и точно отработали по противнику, попытка проникновения была полностью нейтрализована.

Как сообщалось, россияне пытаются вытеснить украинских военных из города Купянск в Харьковской области. Для этого они увеличили количество дронов на оптоволокне и FPV.